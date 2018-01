Ligstoel reserveren 31 januari 2018

Een massa mensen heeft een hekel aan dat handdoekje leggen in de vroege uren. Een van de grootste ergernissen is dat men een stoel reserveert en dan een hele dag wegblijft zodat de lege stoel niet door anderen kan worden ingenomen. Egoïsme heet dat. Nu gaat Neckermann zover dat men een stoel kan reserveren mits betaling - natuurlijk - van 25 euro per stoel, er losweg bijvoegend dat dit interessant is voor mensen die een uitstap willen maken en nadien op dezelfde ligstoel willen liggen. Mits betaling gaat men dat egoïsme nog promoten.

G. Van den Berghe

HLN