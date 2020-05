Exclusief voor abonnees Liga mikt op 3 oktober als startdatum Basketbal 18 mei 2020

Afgelopen weekend tekenden de clubvoorzitters en de Liga de krijtlijnen voor het nieuwe seizoen uit. Er wordt opnieuw gespeeld met een 'anderhalve' competitieformule, waarbij de clubs in een eerste fase (8 matchen) worden opgedeeld in twee poules van vijf. Die opsplitsing gebeurt op basis van het eindklassement van deze campagne. Het brengt Oostende, Antwerp Giants, Charleroi, Mechelen en Brussels samen in poule A. Poule B: Bergen, Aalstar, Limburg , Leuven en Luik. In een tweede fase komen de tien clubs samen voor een reguliere competitie (18 matchen). De Liga houdt vast aan play-offs met acht teams.

