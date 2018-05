Lifetime Achievement Award voor Van Kersschaever 23 mei 2018

Het emo-moment van de Basket Awards kwam bij de Lifetime Achievement Award voor Lucien Van Kersschaever (79). Als speler en als coach absolute top met tien landstitels, acht bekertrofeeën en 109 interlands. Staande ovatie van de zaal. Hij kreeg de award uit handen van bondscoach Eddy Casteels, zijn voormalige assistent. Van Kers introduceerde in de jaren 80 het professionele basketbal in België in zijn succesjaren bij MP Mechelen. Met die club schreef hij de mooiste Europese bladzijden. "Deze prijs is een enorme eer. Het basketmoment dat me het meest is bijgebleven? De Europese campagne met MP Mechelen. Barcelona, Real Madrid, Moskou: alle topclubs passeerden in Mechelen." (BDD)