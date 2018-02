Liever met kindjes in de kou dan in opvangcentrum 27 februari 2018

Ze hebben twee jonge dochters, maar geen dak boven hun hoofd. Toch wil dit Roma-gezin niet naar de Brusselse nachtopvang. De ouders slapen liever op straat met hun kinderen. Als de politie in de buurt komt, slaan ze op de vlucht. Nochtans hoéft dat niet: in Brussel-stad worden minderjarigen wel aangemaand om naar een centrum te gaan, maar niet gedwongen zoals in Etterbeek, waar kinderen én volwassenen desnoods administratief aangehouden worden. "De daklozen die niet geholpen wensen te worden, zijn in de minderheid, maar er ís een groep die de centra niet in wil", zegt Samusocial. Veel andere gemeenten overwegen intussen wel het voorbeeld van Etterbeek te volgen. "Sint-Pieters-Woluwe, Watermaal-Bosvoorde, Ganshoren, Namen, Aarlen en Luik hebben al een kopie gevraagd van onze politieverordening."

