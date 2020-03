Exclusief voor abonnees Liever euthanasie dan donorhart dat haar lichaam niet accepteert Evy (35) neemt afscheid van het leven 06 maart 2020

00u00 0

Eén harttransplantatie, ja. Maar twee? Nee. In het Antwerpse Zoersel neemt Evy Zegels (35) afscheid van het leven. Op haar 22ste kreeg ze een donorhart, maar dat is nu 'op'. Enkel een nieuw donorhart kan haar redden. Maar tegelijk ook weer niet, want de kans dat haar lichaam dat nog accepteert, bedraagt maar 15%. Na een bestaan vol ziekenhuisopnames het risico te veel, en dus heeft Evy zich niet opnieuw op de wachtlijst laten zetten. In plaats daarvan vroeg én kreeg ze toestemming voor euthanasie. Een datum is er niet. Want zolang haar hart het nog doet, wil ze dolgraag blijven leven. Voor haar dochtertje Amy-Rose (8). "Ik wil helemaal niet dood. Maar ik wil ook de lijdensweg van de ziekenhuizen niet meer. Het is genoeg geweest. Niks moet nog. Alleen nog maar herinneringen maken met Amy-Rose." (VSH)

Aanbieding loopt nog 00 dagen 00 uren 00 minuten 00 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode