Liever één dan vier klimaatministers 19 februari 2019

82% van de Belgen vindt dat ons land genoeg heeft aan één klimaatminister. Vandaag hebben we er vier: een federale en drie regionale. Zelfs bij de N-VA-kiezers is 77% voor één Belgische klimaatminister. Maar algemeen zijn de Vlamingen wel iets minder enthousiast (78%) dan de Brusselaars (85%) en de Walen (89%). Nog opvallend: maar 70% van de Groen-kiezers is voor één klimaatminister. 30% is tegen. Nochtans is dat wel één van hun voorstellen.

HLN