Liever dood dan uitspraak af te wachten 17 oktober 2019

Moordverdachte Lei Beaumont (71) is uit het leven gestapt in de gevangenis van Hasselt. De gepensioneerde privéchauffeur uit Maasmechelen verhing zich aan de deurklink van zijn cel met een televisiesnoer. De cipier die hem om het halfuur moest controleren, trof hem gisterochtend rond 5 uur aan. De zeventiger stond dezer dagen voor de assisenjury in Tongeren terecht voor de moord op zijn ex-vrouw. Dinsdag beroerde zijn jongste dochter nog de hele zaal met haar beenharde getuigenis - alleen Beaumont zelf bleef schijnbaar onbewogen. Hij was begin mei al veroordeeld tot levenslang, maar was niet aanwezig op zijn eerste assisenproces omdat hij naar het buitenland gevlucht was. Nadat hij eind mei opgepakt was in Spanje, tekende hij verzet aan tegen het arrest, waardoor het proces volledig moest worden overgedaan. Maar Beaumont, die de feiten altijd ontkend heeft, besliste de tweede uitspraak niet af te wachten. (IBO)

