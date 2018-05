Lieven Van Gils duikt opnieuw onder in het Songfestival 08 mei 2018

Net als vorig jaar wordt 'Van Gils & gasten' deze week even omgedoopt tot 'Van Gils & het Songfestival'. Voor de halve finales van vanavond en donderdag en voor de finale van zaterdag duikt Lieven opnieuw onder in de Europese liedjeswedstrijd. En dat doet hij niet alleen. Vanavond komt zanger en stamgast Tom Helsen langs, samen met Axelle Red en Blanche, onze Songfestivaltrots van vorig jaar. Donderdag zijn de Finse 'metalheads' van Lordi, de winnaars van 2006, te gast. Alex Agnew zorgt voor de komische noot en Sandra Kim - die als enige Belgische won - brengt een cover van 'Non Ho L'Età', het winnende lied van 1964. Voor de grote finale van zaterdag worden Alex Callier, die het nummer van Sennek schreef, en Eurosongfan Wim De Vilder opgetrommeld. Ook Danira Boukhriss Terkessidis, die aan de 200 miljoen Europese tv-kijkers de Belgische punten zal voorlezen, schuift mee aan tafel, net als Louis Tobback, de trotse burgervader van de Leuvense Sennek. (DBJ)

