Lieven Scheire test stress-slip 09 april 2019

In de tweede aflevering van 'Kan iedereen nog volgen?' ontvangt Lieven Scheire vanavond zanger Walter Grootaers, 'De buurtpolitie'-ster Andy Peelman, actrice Liesa Naert en 'Neveneffecten'-collega Jonas Geirnaert. Ze proeven onder andere voedsel dat pas in 2030 trendy zal zijn en testen een onderbroek dat stress kan meten. Verder zetten de kandidaten vanavond een bril op die slechtzienden weer in staat moet stellen om details te zien. De toekomst ziet er voor hen dus veel meer dan rooskleurig uit.