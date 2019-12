Exclusief voor abonnees Lieven Scheire haalt tweede beste eindscore ooit 04 december 2019

Met 569 seconden heeft Lieven Scheire bij zijn zesde deelname aan 'De slimste mens ter wereld' de tweede beste score ooit gehaald. Enkel Michèle Cuvelier deed het nog beter. Dat was vorig jaar, toen de Studio Brussel-presentatrice bij haar tweede deelname 598 seconden wist te scoren. Scheire springt zo over Gilles Van Bouwel, die in het veertiende seizoen 559 seconden haalde en nu op de derde plek staat. Uiteraard heeft hij nu ook de hoogste seizoenscore. In de achttiende aflevering van deze reeks klokte Thomas Huyghe af op 526 seconden. Hij staat daarmee nu op de tiende plaats van beste scores aller tijden. (MC)

