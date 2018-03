Lieven Scheire: "Bang van robots? Nee, gij. Van Trump daarentegen..." Lieven Scheire (36) ziet de toekomst lachend tegemoet in 'Kan Iedereen Nog Volgen?' Dieter Bernaers

10 maart 2018

00u00 0 De Krant Humor en wetenschap? Dan denk je in Vlaanderen meteen aan Lieven Scheire. Jarenlang op Eén, binnenkort op VTM met 'Kan Iedereen Nog Volgen?', een quiz over de toekomst, die immer onzekere horizon van Het Leven Zelve. "Ik geloof nog altijd in de mensheid", zegt de grootste nerd in tv-land. "Maar Trump heeft mijn naïeve vooruitgangsoptimisme een stevige knauw gegeven. Meer nog dan de terreur."

De voorbije drie jaar was Lieven Scheire 'Meneertje Wetenschap' van de VRT. Maar toen vorige zomer een einde kwam aan zijn exclusiviteitscontract bij de openbare omroep, lag de weg naar andere zenders open. De VTM-kijker kreeg al kleine dosisjes toegediend in 'Het Lichaam Van Coppens', volgende week dinsdag is het tijd voor het echte werk. Met 'Kan Iedereen Nog Volgen?' presenteert Scheire zijn eerste show op de commerciële zender. "Het basisidee is: hoe gaat ons leven er over vijf, tien of vijftig jaar uitzien? Wetenschap en technologie ontwikkelen zich razendsnel en bouwen voor ons een toekomst die vaak spectaculair en opwindend is. Maar kan iedereen nog volgen? In een entertainende panelshow doen we de innovaties van morgen uit de doeken."

