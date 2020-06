Exclusief voor abonnees Lieven Maesschalck. Kinesist (Move to Cure) De Anderhalve Meter Borrel 20 juni 2020

"Sinds de coronamaatregelen zet ik in mijn praktijk meer dan ooit in op online consultaties. De omschakeling was best pittig, maar de 'Call To Cure'-sessies met patiënten zijn een enorme verruiming geweest, al was het maar omwille van de efficiëntie. Dat zal dus niet meer veranderen na corona. Telewerk is trouwens een goede zaak voor iedereen. Denk maar aan de files die afnemen en de extra tijd die vrijkomt voor je gezin én om te sporten. Daar drink ik graag op!"

