Exclusief voor abonnees Lieven Boeve wil alle leerlingen dit jaar nog naar school 18 mei 2020

Als het aan Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ligt, gaan alle leerlingen dit schooljaar toch nog eens naar school. "Ik weet dat een aantal directies hebben gecommuniceerd dat sommige jaren niét meer naar school komen, maar ik hoop dat ze een slag om de arm houden. Het is te vroeg om dat te zeggen", aldus Boeve in 'De Zondag'. Hij wijst erop dat in Denemarken de scholen in fases weer opengaan voor alle leerlingen, en dat dat tot nu toe nog geen piek in de epidemie creëert.

