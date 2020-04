Exclusief voor abonnees Lieven Boeve: "Opvang zet lager onderwijs onder druk" 28 april 2020

Wanneer de scholen in mei opnieuw leerlingen ontvangen, staat vooral het lager onderwijs voor grote uitdagingen. Dat zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs. De opvang in scholen wordt immers uitgebreid naar alle ouders die opnieuw buitenshuis kunnen gaan werken en zelf geen geschikte opvang vinden. Via een attest van de werkgever kunnen daarop controles komen. "Dat zal druk zetten op het onderwijs zelf. Hoe meer leerlingen in de opvang, hoe moeilijker het wordt om lessen op school én afstandsonderwijs aan te bieden. Ook gezien de veiligheidsmaatregelen is de kans groot dat leerkrachten zich meer moeten bezighouden met disciplineren dan met lesgeven."

