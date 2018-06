Lievegem onze opinie 27 juni 2018

Spreek niet meer over Waarschoot, Lovendegem en Zomergem. Zeg voortaan Lievegem. Vergeet Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode. Onthou Oudsbergen. Neem afscheid van Kruishoutem en Zingem. Verwelkom Kruisem. Overpelt of Neerpelt? De toekomst heet Pelt. Voeg daar nog Deinze-Nevele, Aalter-Knesselare en Puurs-Sint-Amands aan toe en Vlaanderen zal op 1 januari 2019 niet acht kleine gemeenten armer zijn maar zeven grote fusiegemeenten rijker. Dankzij CD&V. Wellicht levert die partij in elk ervan niet alleen de oude maar ook de nieuwe burgemeester. Elke Vlaming, voor wie hij ook stemt, zou Lievegem, Oudsbergen, Kruisem, Zingem, Deinze, Aalter en Puurs succes moeten toewensen. Als zij het samen goed doen, de volgende zes jaar, als zij er financieel gezonder uitkomen en er als lokale gemeenschap een goed gevoel aan overhouden, dan inspireren ze hopelijk een resem andere gemeenten om in 2025 hetzelfde te doen. Zo niet, als er geen spontane fusies meer volgen, rijst de vraag of Vlaanderen zijn kleinere gemeenten niet stilaan moet dwingen om te fuseren. Want de nood is hoog.

