Exclusief voor abonnees Lieve Blancquaert keert terug naar kraambed 16 september 2019

00u00 0

Fotografe Lieve Blancquaert (56) keert vanavond in 'Circle of Life' terug naar Koeweit en Kenia. Nergens kwam de kloof tussen rijk en arm sterker naar voren dan in die twee landen. Blancquaert ontmoette er twee jonge vrouwen op het kraambed: de ene steenrijk, de ander straatarm, maar allebei hoopvol uitkijkend naar de toekomst. In 'Circle of Life' combineert Blancquaert de beste reportages uit 'Birth Day', 'Wedding Day' en 'Last Days'. "Het was fantastisch om die drie reeksen te maken, maar ik miste soms het feit dat ik daarin geen verbanden kon leggen tussen die drie levensgebeurtenissen", vertelt ze. (DBJ)