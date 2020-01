Exclusief voor abonnees Lieselotte Janssen en Jessie Kaps pakken medailles 22 januari 2020

schieten

RWS Cup

in Dortmund

De Maaslandse Lieselotte Janssen en de Tongerse Jessie Kaps hebben uitstekend gepresteerd op de RWS Cup in Dortmund. Op de eerste dag was Janssen lange tijd op achtervolgen aangewezen. "Maar ik kon mijn forse remonte afronden met de gouden medaille. Ik versloeg de Spaanse Martinez en de Griekse Alexopoulou. Dat was puur genieten", lacht Janssen.

