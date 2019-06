Exclusief voor abonnees Liesbeth Homans (N-VA) opgenomen in ziekenhuis met hartklachten 28 juni 2019

Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) is gisteren in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Homans, ook minister van Binnenlands Bestuur, Wonen en Inburgering, zal een aantal dagen in het hospitaal moeten blijven om testen te ondergaan aan het hart en de longen. Homans ging gisterochtend zelf naar de spoed omdat ze pijn in de borststreek voelde en is opgenomen op de afdeling cardiologie.