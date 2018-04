Liesbeth Homans (N-VA) na de onthulling van haar relatie met Tom Meeuws (sp.a): "Leg het maar uit aan je kinderen" Jan Segers

07 april 2018

00u00 0 De Krant Niet één keer noemt ze hem in het gesprek bij naam. Hem dus. Tom Meeuws. De man met wie ze een relatie had toen Meeuws nog niet was hoe ze hem nu noemt, feitelijk en afstandelijk: voorzitter van de Antwerpse sp.a. Dat die affaire plots op straat ligt, zit Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) niet lekker. "Dat de hele N-VA hem kapot zou willen om mijn verdriet te wreken, alsnog, vier jaar na datum, is onzin. Maar op school was het wel nieuws. Leg het dan maar uit aan je kinderen."

Schrikken was het, toen vorige week plots op Knack.be stond wat insiders al jaren wisten, maar nooit relevant genoeg voor publicatie vonden. Dat Liesbeth Homans (45), de boezemvriendin van Bart De Wever, een relatie had gehad met Tom Meeuws (47), weliswaar lang voor die zichzelf zou profileren als de socialistische uitdager van de Antwerpse burgemeester.

Die relatie werd vorige week plots een affaire. Een politieke affaire. 'Knack' zag er het motief in waarom de N-VA Meeuws absoluut kapot wil maken: wraak voor het verdriet dat 'Betteke' door hem was aangedaan. Het blad baseerde zich daarvoor op een hooggeplaatste N-VA-bron. Die liet zich in een openhartige bui ontvallen hoe diep de afkeer van Meeuws wel zat. Als die ene N-VA'er daar zo over denkt, redeneerden ze bij 'Knack', dan wellicht ook zijn voorzitter en met hem de hele partij. Kort erna stond het op Knack.be. "Ik wens het niemand toe", blikt Homans terug. "Niemand." Ook hem niet.

Zegt u het nu zelf eens: is het om u te wreken dat de N-VA zo gebeten is op Tom Meeuws?

"Natuurlijk niet. Er moét helemaal niets gewroken worden. Die relatie dateert van vier jaar geleden. Als daar al verdriet mee gemoeid was, dan ben ik daar vandaag al lang over. Ik ga niet ontkennen dat ik een lastige periode heb gekend, maar ook toen ben ik gewoon blijven functioneren als minister. Al zeg ik het zelf, ik kan inmiddels een palmares voorleggen om u tegen te zeggen. Wat 'Knack' schrijft, slaat dus nergens op. Al wat de voorzitter van de Antwerpse sp.a (Tom Meeuws dus, red.) nu overkomt, heeft hij aan zichzelf te danken. Daar moet ik toch geen tekening bij maken?"

