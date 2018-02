Lierse verliest met 6-0 van Westerlo 05 februari 2018

1B blijft een bizar beestje. Rode lantaarn Westerlo won vorige week al verdiend op het veld van OH Leuven (0-1). Dit weekend werd het nog spectaculairder: in eigen huis won de ploeg van Bob Peeters met 6-0 tegen Lierse. Opvallend, omdat uitgerekend Lierse bij winst op gelijke hoogte zou staan met leider Cercle in de tweede periode. De spelers van Lierse werden vorige maand te laat betaald. Sommige (overbodige) spelers wachten nog steeds op hun loon.

