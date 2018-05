Lierse vanavond naar het BAS voor licentie 03 mei 2018

00u00 0

Lierse moet vandaag zijn licentiedossier gaan verdedigen voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport. De Pallieters, die eerder geen groen licht kregen van de licentiecommissie, worden om 17.30 uur bij het BAS verwacht. Ook Lierses nieuwe overnemer David Nakhid zal present zijn om zijn plannen toe te lichten. Nadat de overname vorige week rond geraakte, lijken Lierses slaagkansen sterk gestegen. Toch dient er nog enig voorbehoud te worden gemaakt, want de tijd om het licentiedossier administratief helemaal af te ronden was behoorlijk krap. Op het Lisp sprak men van "een race tegen de tijd". Afwachten of men alle losse eindjes tijdig aan mekaar heeft kunnen knopen. Ondertussen ligt Tubeke als 'tussenkomende partij' op de loer. De degradant uit 1B hoopt ten koste van Lierse alsnog zijn hachje te kunnen redden. Ten laatste op 9 mei doet het BAS een uitspraak in deze zaak. (KDC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN