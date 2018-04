Lierse neemt geen risico en offert 'assistent' Will Still 30 april 2018

Met het oog op de licentieprocedure voor het BAS brak Lierse afgelopen weekend onverwacht en noodgedwongen met hulptrainer Will Still. De amper 25-jarige Still depanneerde na het vertrek van Fred Vanderbiest als hoofdcoach en leidde Lierse toen naar een reeks van 21 op 21. Maar omdat hij niet over het geschikte UEFA A-diploma beschikt, moest Still in december terug naar zijn rol als assistent en werd David Colpaert T1. Toch bleven er vermoedens bestaan dat Still achter de schermen nog aan de touwtjes trok. Degradant Tubeke - dat op Lierses kap in 1B wil blijven - wou die kaart nu uitspelen voor het BAS. Omdat Lierse geen enkel risico wil nemen, werd de samenwerking met Still in onderling overleg beëindigd. (KDC)

