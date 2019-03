Lierse Kempenzonen 25 maart 2019

Urbain Spaenhoven is niet langer (co-)trainer van Lierse Kempenzonen. De club uit eerste amateur moest op bevel van de licentiecommissie afscheid nemen van Spaenhoven, omdat de ervaren coach niet over het vereiste UEFA A-diploma beschikt. Spaenhoven stond de voorbije maanden op het wedstrijdblad als assistent van zijn vaste 'running mate' Dave De Herdt, die wel gediplomeerd is. Verder gaan met Spaenhoven zou Lierse de licentie kunnen kosten. (KDC)