Lierse failliet: twee forfaits, geen schrapping 11 mei 2018

Geen Lierse-Waasland-Beveren vanavond. De Pallieters vroegen woensdag het faillissement aan en zullen dit seizoen niet meer in actie komen. Geen match tegen W-B dus en ook niet op de slotspeeldag tegen Zulte Waregem. Beide wedstrijden zullen op 5-0 eindigen. Niet onbelangrijk: de resultaten van Lierse in play-off 2 worden niet geschrapt omdat ze 'slechts' twee keer forfait geven. Vanaf drie volgt schrapping. Vooral in de strijd om de Gouden Stier is dit belangrijk. Harbaoui en Chevalier - die beiden scoorden tegen Lierse - behouden hun doelpunten, iets wat bij schrapping niét het geval was geweest. (MVS)

