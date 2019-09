Exclusief voor abonnees Lienert Cosemans mee als derde passeur 13 september 2019

De vader van Stijn D'Hulst - spelverdeler bij de Red Dragons, Champions League-winnaar als tweede passeur bij het Italiaanse Civitanova - is ernstig ziek. De setter blijft in de groep, maar kan elk moment bij zijn familie geroepen worden. Dat is de reden waarom de bondscoach Lienert Cosemans (VH Leuven) als derde spelverdeler heeft opgeroepen, temeer de andere passeur Matthias Valkiers pas hersteld is van een knieblessure. Door de optie voor een derde spelverdeler valt de 22-jarige Lou Kindt (aanval/receptie) in extremis af. De 23-jarige Arno Van de Velde (ruilt Roeselare voor Sète) vervangt Pieter Verhees (out na knieoperatie). (BrV)