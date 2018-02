Liegen op het internet 24 februari 2018

00u00 0

Liegen op het internet

Ik ben een gescheiden vrouw en ben al enkele maanden in contact met een man op een datingsite. We hebben een geweldige klik. We mailen de hele tijd en ik kan hem alles vertellen. Hij deelt ook zijn diepste gedachten. Mijn dagen draaien rond die mailtjes en hij kijkt er net zozeer naar uit. Uiteindelijk wil hij nu afspreken. Het probleem is dat ik een beetje gelogen heb over mijn leeftijd, omdat ik weet dat geen man geïnteresseerd is in een vrouw van 42. Dus heb ik gezegd dat ik 35 ben. Hij is 27. Ik wil hem dolgraag ontmoeten, maar ben bang dat mijn leeftijd hem afschrikt. Kan ik deze situatie nog recht-trekken?

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN