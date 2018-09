Liegen en bedriegen 01 september 2018

Geen thrillerliefhebber die niét houdt van een straffe twist, maar sommige thrillers nemen zodanig veel bochten dat je er duizelig van wordt. 'Soms lieg ik' van gewezen BBC-journaliste Alice Feeney hoort in dat rijtje: op zich een intrigerend verhaal over een vrouw die in het ziekenhuis ontwaakt met het locked-in syndroom en alles hoort wat er rond haar gebeurt, maar niet kan reageren. Over 250 meeslepende pagina's komen we te weten hoe Amber daar belandde en wat er aan haar ongeval vooraf ging, tot in haar jeugd toe. Tot plots onwaarschijnlijke 'huh?'-momenten de leespret komen vergallen. Jammer, met wat minder ongeloofwaardige kronkels was dit misschien wel een van de thrillers van het jaar geworden.

