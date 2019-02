Liefdevol moederportret 23 februari 2019

'Zo voeden de parasieten zich met de wanhoop van de stervenden. Sommigen omdat ze lijden aan een messiascomplex, anderen vanuit schaamteloos opportunisme.' De Nederlandse sterauteur Tommy Wieringa is in zijn nieuwe biografische verhalenbundel niet mals voor de alternatieve 'genezers' die zijn terminaal zieke moeder Lia jarenlang aan het lijntje hielden. Niet dat zoon en moeder zulke beste maatjes waren: tot het bittere einde bleven ze kibbelen over van alles en nog wat. Dat weerhield Wieringa er niet van om zijn herinneringen en overpeinzingen te bundelen in een nu eens weemoedig dan weer humoristische verzameling van 35 korte stukjes om langzaam te degusteren. Eerlijke stukjes ook, die een niet altijd vleiend portret schetsen van de vrouw die al geregeld in Wieringa's romans opdook. 'Een ontiegelijke lastpak, maar het zout der aarde', aldus de schrijver.

