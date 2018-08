Liefde na de dood: "'Amai zeg, nu al? Zo rap?' Dat gaat door merg en been" Steven Swinnen

09 augustus 2018

05u00 0 De Krant Er is liefde na de dood. Weervrouw Sabine Hagedoren en acteur Stefaan Degand namen net als voetballer Thomas Buffel afscheid van hun levensgezel, en vonden de voorbije maanden een nieuwe partner. Eenvoudig gaat dat nooit, weten experts. "Het belangrijkste: luister alleen naar jezelf."

Verloren en gewonnen. Dat tegenstrijdige gevoel bekruipt de meeste mensen wanneer ze na de dood van hun man of vrouw opnieuw door één van Cupido's pijlen worden getroffen. Het is ook de titel van het boek dat de Nederlandse rouwspecialiste Maria de Greef - zelf ervaringsdeskundige door het verkeersongeval van haar man - schreef nadat ze sprak met honderd verliefde weduwes en weduwnaars. Over de hindernissen, maar gelukkig ook de vreugdedansjes die een nieuwe relatie meebrengt. "Zo'n verhaal is door de vele emoties altijd ingewikkeld. Wie zijn partner overleeft, krijgt snel een gevoel van verraad tegenover de overledene. Kan het wel dat ik plots zoveel van een ander hou? Ik ben die voorbije dertig jaar toch zo gelukkig geweest met mijn man of vrouw? Vooral wanneer een verliefdheid al tijdens de rouwperiode komt, is zoiets een kwelling. Mensen zijn dan erg in de war."

