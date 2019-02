Liefde is... doen alsof Delphine niet bestaat 20 februari 2019

Liefde is... elkaar de trap ophelpen. Koning Albert (84) ondersteunt zijn echtgenote Paola (81) op weg naar de kerk van Laken. De koningin is moeilijk te been en heeft een wandelstok nodig. Ze liep al een heupbreuk op en vorig jaar nog kreeg ze een licht cerebrovasculair accident op vakantie in Venetië. Maar liefde is ook... tijdelijk doof zijn, want Albert deed alsof hij een vraag over Delphine niet hoorde. VTM vroeg iets over de plannen van Albert om naar cassatie te trekken, in de zaak rond Delphine Boël. Maar het koningskoppel lijkt zich dus niet veel aan te trekken van de DNA-heisa. (PhG)

