Liefde in de winkel 10 februari 2018

Liefde is...

...samen Tournée Minérale uitzweten, Valentijnsdag of niet. Uiteindelijk ben je dan al halfweg en zou het dom zijn om al je bewonderenswaardige inspanningen zomaar op te geven voor één glaasje bubbels. Al hebben ze daar bij Gran Barón iets op gevonden: 0,0%-cava. Ofwel: cava waarbij je zelfs tijdens de Tournée probleemloos de hele fles mag leegdrinken. Vooral omdat het vooraf gevreesde Kidibul-gehalte verrassend laag ligt. Zelfs wie droge bubbels verkiest, zal deze Gran Barón kunnen smaken. Natuurlijk is de zoetheid aanwezig - door de 6 gram suiker per 100 ml - maar alles wordt mooi gecounterd door flink wat florale aroma's. Prijs per fles van 75 cl: 4,99 euro bij alle winkels van Colruyt-group.

