Lidl-tuin verrast pendelaars 26 maart 2019

Wie dagelijks afstapt in Brussel-Centraal zal het wel al gemerkt hebben. In de Garden of Eden kunnen klanten het nieuwe tuingamma van Lidl ontdekken. Lidl organiseerde de originele campagne om zijn nieuwe tuingamma in de kijker te zetten en creëerde zijn eigen Garden of Eden, een tijdelijke groene oase pal in het station. Nog tot vandaag is de tuin te zien. (WHW)

