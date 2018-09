Lidl-personeel mag niet meer mailen na 18 uur 01 september 2018

Het personeel van supermarkt Lidl krijgt na 18 uur geen interne werkmails meer. Een mail die na 18 uur verstuurd wordt, zal pas de volgende dag om 7 uur aankomen. Ook in het weekend, tot maandagochtend 7 uur, blijft de mailbox vrij van interne werkmails. Mails van buitenaf komen wel nog aan. Die maatregel voert Lidl in België en Luxemburg in, om de werk-privébalans te verbeteren en zo onder meer burn-outs te vermijden.

