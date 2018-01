Lidl ontruimd door opgewarmde lunch 00u00 0

Een Lidl-filiaal in het Oost-Vlaamse Wetteren is gistervoormiddag ontruimd door een opgewarmde lunch. Het eten van een personeelslid stak in een microgolfoven, die zich vlak onder een rookmelder bevond. "Vermoedelijk is bij het opwarmen van het eten wat rook ontsnapt uit het toestel, waarop het brandalarm in werking trad", klinkt het bij de brandweer die massaal ter plaatse kwam. Een halfuurtje na het misverstand konden de klanten weer verder shoppen. (DVL)