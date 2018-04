Lid speciale eenheden neergeschoten tijdens politietraining 17 april 2018

Een lid van de Speciale Eenheden van de Federale Politie (DSU) is vrijdag in kritieke toestand afgevoerd nadat hij geraakt werd door een kogel bij een training in Tienen. "Het levensgevaar is geweken, maar de collega blijft er erg aan toe", zegt de federale politie. Het Comité P onderzoekt de juiste omstandigheden van het ongeluk, want "tijdens oefeningen wordt er nooit met scherp op elkaar geschoten". De DSU-leden zijn zwaar onder de indruk en worden psychologisch ondersteund. "We zijn allemaal in gedachten bij de zwaargewonde collega en zijn familie", aldus nog de politie. (BJM)