Lichtpuntje voor reddingswerkers na vuurzee in Guatemala 06 juni 2018

Een reddingswerker haalt een baby van onder het puin, ruim een dag nadat de Volcán de Fuego in Guatemala vuur en as is beginnen te spuwen. De miraculeuze redding was een lichtpuntje voor de hulpverleners, die al 70 doden moesten bergen. Amper 17 lichamen konden tot nu toe geïdentificeerd worden, want door de hitte en de as zijn de lichamen zo goed als onherkenbaar. De gloeiende lavastroom trok zondag een spoor van vernieling. Twee dorpen zijn zo goed al verwoest. In sommige huizen werden hele families verrast door de lava. Ook gisteren nog bleven reddingswerkers op zoek naar overlevenden. De vulkaan blijft intussen hete gassen uitspuwen.

