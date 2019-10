Exclusief voor abonnees Lichtpuntje in brexitgesprekken 11 oktober 2019

00u00 0

Een ontmoeting tussen de Britse premier Boris Johnson en zijn Ierse ambtgenoot Leo Varadkar lijkt voor een klein lichtpunt in de brexitgesprekken te zorgen. Volgens Britse media zou Johnson belangrijke toegevingen hebben gedaan. Het gaat dan over diens voorstel om de backstop te vervangen. Dat vangnet vermijdt een fysieke grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, door het Verenigd Koninkrijk voor onbepaalde duur in de douane-unie te houden. Johnson stelt voor om uit de douane-unie te stappen, maar Noord-Ierland zou dan wel de regelgeving voor goederen en voedingsmiddelen tijdelijk afstemmen op die van de Europese binnenmarkt.