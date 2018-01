Lichtfestival in Gent 27 januari 2018

00u00 0

Een draak die na 500 jaar weer vuur spuwt, een indrukwekkende vuurtornado in Portus Ganda en een lichtkunstwerk in de vorm van een maanmuseum op de Kalandeberg. Het zijn enkele van de hoogtepunten van het vierde Lichtfestival, dat van woensdag 31 januari tot en met

4 februari de donkerte van de winterdagen breekt in Gent. Het sfeervolle avondevent duurt dit jaar zelfs één dag langer dan tijdens voorgaande edities. Een mooi parcours, de Lichtfestivalwandeling, loodst je langs de diverse lichtsculpturen, spectaculaire projecties en wat intimistischer installaties die lokale en internationele kunstenaars ontwierpen. Het traject van 6,6 km loopt door de hele binnenstad en strekt zich uit van het Zonder-Naampark tot aan het Sint-Pietersplein.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN