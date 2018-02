Lichten verdwijnen in Bethunelaan 05 februari 2018

Vandaag verdwijnen uiterlijk tegen 7 uur de mobiele verkeerslichten op de rotonde van de Burgemeester Felix de Bethunelaan. Hierdoor is er weer verkeer mogelijk tussen de Minister Vanden Peereboomlaan en de Weggevoerdenlaan. De werken in de Felix de Bethunelaan zelf gaan wel verder. Er is dus nog altijd geen verkeer mogelijk in de Felix de Bethunelaan tussen de Pottelberg en de Minister Vanden Peereboomlaan en tussen de Vanden Peereboomlaan en de rotonde aan de Marksesteenweg. De Felix de Bethunelaan blijft nog tot eind maart dicht. (LPS)