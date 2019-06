Exclusief voor abonnees Lichten gedoofd 08 juni 2019

Op het nieuws van 6/6: geen verlichting op snelwegen tijdens het zware regenweer van de nacht van 5 juni. Catastrofe! De Belg kon plots niet meer normaal (lees: veilig) rijden! Het was de schuld van AWV en het KMI die niet goed samengewerkt hebben. Wat een onzin. Wat doen deze chauffeurs dan als ze tijdens hun vakantie op Franse of Duitse wegen zónder straatverlichting moeten rijden? In paniek langs de kant gaan staan? Beste chauffeurs, leer nu eens eindelijk om jullie gedrag op de weg aan te passen aan de omstandigheden door echt te kijken en na te denken. Niet het Agentschap voor Wegen en Verkeer, noch het KMI zijn verantwoordelijk voor uw veiligheid op de weg. Enkel jij bent dat.

René Cornelis, Mortsel

