13 februari 2018

Deze ochtend is het overal lichtjes aan het vriezen. Het is wel nagenoeg helder weer en de dag gaat alvast zonnig van start. Vanuit het westen komt er stilaan meer bewolking opzetten, na de middag gevolgd door lichte sneeuwval vanaf de kust. Later in de namiddag trekt deze sneeuwzone naar het oosten, maar er blijft nog amper iets over van activiteit.

