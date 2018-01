Lichte regen 23 januari 2018

00u00 0

Vandaag is het eerst overwegend droog, met hier en daar wat motregen. Het is wel overal al meteen zwaarbewolkt met enkel heel lokaal nog een korte opklaring. Nog tijdens de voormiddag dikt de bewolking aan, vanaf de kust, gevolgd door perioden van lichte regen. De temperatuur zal in de loop van de dag stijgen en ook vanavond blijft het nog een hele tijd bijzonder zacht. De maxima komen uit rond 11 graden. De sneeuw op de hogere reliëfs van de Ardennen smelt verder, bij maxima daar rond 6 graden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten met rukwinden tot 50 km per uur.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Ardennen

weer