Lichtbewolkt HET WEER 25 mei 2018

00u00 0

Na de neerslag van het voorbije etmaal is de lucht vochtig en kan er vanochtend nog wat ochtendgrijs hangen. De zon moet daardoor breken, en in het westen kan dat wat langer duren. De rest van de dag blijft het overal lichtbewolkt met stapelwolken. Een enkele wolk kan uitgroeien tot een lokale bui, eventueel met onweer, vooral in het noorden van het land. Maxima tussen 19 graden aan zee en 25 graden in het binnenland.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN