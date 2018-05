Licht wisselvallig HET WEER 16 mei 2018

00u00 0

Vandaag is het lichtbewolkt tijdens de voormiddag, maar op best veel plaatsen gaat de dag zonnig van start. Na de middag komen er meer stapelwolken opzetten. In het westen blijft het doorgaans droog, in het centrum zijn er een paar lichte buitjes en in het oosten kunnen de buien gepaard gaan met onweer. De temperaturen lopen op tot 20 à 21 graden in het binnenland. Aan zee

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN