Licht wisselvallig

11 juni 2019

00u00 0

De dag begint weer vrij zonnig en droog. In de loop van de dag ontwikkelt er zich echter bewolking en in de namiddag is het zelfs zwaar bewolkt en wisselvallig. De meeste buien trekken over het oosten en noordoosten van het land, terwijl de minste buien voor het westen zijn. De maxima liggen gemiddeld rond 18 of 19 graden.

