Licht uitgevallen: OHL-Union stilgelegd 02 november 2019

Het 1B-duel tussen OH Leuven en Union, een belangrijke wedstrijd in de strijd om de eerste periode, is gisteravond na iets meer dan 50 minuten en bij een 0-0-stand stopgezet omdat de stadionlichten maar bleven uitvallen. Een lokale stroompanne was de boosdoener. Een commissie zal moeten oordelen welke stappen er nu moeten genomen worden. Als de stroompanne de fout van OHL blijkt te zijn, dreigt een forfaitnederlaag voor de leider in 1B.