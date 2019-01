Licht blijft aan deze winter 10 januari 2019

00u00 0

Ook als we bij vriestemperaturen frieten bakken, zal de stroom deze winter niet uitvallen. Met de terugkeer van kernreactoren Tihange 3 en Doel 4 zijn er geen zorgen meer over de bevoorrading. Dat verzekert minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). "De situatie is opnieuw normaal", zegt ze. Niet alleen de beschikbaarheid van de twee centrales speelt een rol. Het is deze winter ook nog niet écht koud geweest. Maar zelfs als er eind januari negatieve temperaturen worden gemeten, zijn er geen grote kopzorgen. Want tegen dan start normaal Doel 2 weer op én zou 'Nemo', de nieuwe hoogspanningslijn met het Verenigd Koninkrijk, operationeel zijn. Dat moet toelaten om 1.000 megawatt elektriciteit in te voeren, aldus de minister. Dat de situatie opnieuw normaliseert, blijkt ook uit de groothandelsprijzen voor elektriciteit, zegt ze. Die prijzen liggen opnieuw op of zelfs onder het niveau van voor september, toen de problemen met de kerncentrales opdoken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN