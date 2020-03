Exclusief voor abonnees Licht aan het einde van de tunnel Rechttrekking N42 Zottegem 40 jaar 05 maart 2020

Gerechtelijke procedures tegen onteigeningen en administratieve fouten uitgebuit door actiegroepen zorgen er al 40 jaar voor dat het verkeer van Zottegem naar Herzele over een bochtig deel van de gewestweg N42 wordt gestuurd. Het Agentschap Wegen & Verkeer heeft nu eindelijk de plannen klaarliggen om deze dodenweg recht te trekken, met een nieuw tracé. De nieuwe N42 zal één rijstrook tellen in elke richting, gescheiden door een verhoogde middenberm. Om de doorstroming zoveel mogelijk te bevorderen, zal men de gewestweg slechts op één plek kunnen op- en afrijden. Het noodzakelijke archeologisch bodemonderzoek is inmiddels achter de rug en ook de stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd. Er loopt wel nog een procedure bij de Raad van State, maar die werkt niet opschortend. (FEL)

