Lichaam zorgt voor paniek bij ouders vermiste tieners 17 juli 2018

De vondst van het lichaam in het Citadelpark gisteren leidde tot grote paniek bij de ouders van twee vermiste tienermeisjes uit Oosterzele en Knesselare. Sinds zondagnamiddag wordt er gezocht naar Ashley Poppe en Ashley Buysse, beiden 16, die naar de Gentse Feesten waren getrokken. Ze werden het laatst gezien aan het Gentse Zuid. Toen Patrick Poppe berichten las over de vrouw in het Citadelpark, sloeg de angst hem om het hart. "Gelukkig kon de politie meteen bevestigen dat het niet om mijn dochter ging." Toch blijft de man hoogst ongerust. "Dit is echt niet van haar gewoonte. Ik hoop dat ze snel thuiskomt." (JEW)