Lichaam vermiste leerkracht teruggevonden 27 augustus 2018

Het lichaam van de vermiste leerkracht Wout Christiaens (36) is gisteren na een week teruggevonden in Sint-Niklaas, niet ver van zijn ouderlijke huis. Sinds de papa van twee de woning op zaterdag 18 augustus te voet en zonder gsm verliet, ontbrak van hem elk spoor. Zo'n driehonderd vrienden, kennissen en familieleden hadden gisterochtend verzameld voor een grootschalige zoekactie. Rond de middag ontdekte men het stoffelijk overschot in een maïsveld. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. (JVS)

